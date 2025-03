Venezuela fördert hauptsächlich schweres, saures Rohöl, das zur Herstellung von Produkten wie Diesel und Heizöl verwendet wird. Die Ankündigung von Trump erhöht nun das Risiko von Versorgungsunterbrechungen am Ölmarkt, was die Preise stützt. Andererseits dämpft die erratische Zollpolitik der US-Regierung insgesamt in der Tendenz das globale Wirtschaftswachstum, was die Nachfrage nach Rohöl schwächt und damit die Ölpreise wiederum belastet./la/mis