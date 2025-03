Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Die jüngste Erholung setzte sich damit fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 71,78 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im April stieg um 67 Cent auf 68,24 Dollar.