Nach dem jüngsten Preisrutsch am Donnerstagnachmittag haben die Ölpreise zum Wochenschluss wieder etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Freitag zuletzt 74,65 US-Dollar und damit 0,27 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 23 Cent auf 70,42 Dollar. Die Preise liegen damit nur etwas höher als vor einer Woche.