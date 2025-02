Die Preisausschläge hielten sich jedoch in Grenzen. Es herrscht am Markt derzeit die Sorge über ein globales Überangebot an Rohöl. Zuvor hatte die Internationale Energieagentur IEA von einem Überangebot zu Beginn des Jahres gesprochen. Während die USA unter der neuen Regierung von Präsident Donald Trump oder auch andere Länder tendenziell mehr Öl fördern dürften, hat der wichtige Importeur China weiter mit einer Konjunkturflaute zu kämpfen, was die Nachfrage bremst./jsl/la/jha/