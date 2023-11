Die Industrieländerorganisation IEA hob am Dienstag ihre Nachfrageprognose ebenfalls an. Sie gab sich aber auch für das Angebot zuversichtlicher. Die Angebotslücke im laufenden Quartal werde deshalb nicht ganz so deutlich ausfallen wie befürchtet. Zwar begrenzen Saudi-Arabien und Russland seit längerem ihre Produktion. Dem steht laut IEA aber eine deutliche Steigerung in den USA und Brasilien gegenüber.