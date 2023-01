Der Rohölmarkt kann damit an seine Erholung vom Freitag anknüpfen. Preisauftrieb kam zuletzt von einem etwas grösseren Konjunkturoptimismus und dem schwächeren Dollar. Der Dollar geriet auch am Montag zu allen wichtigen Währungen unter Druck. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Investoren ausserhalb des Dollarraums günstiger, da der Rohstoff zumeist in der US-Währung gehandelt wird.