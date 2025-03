Gedämpft wird die Entwicklung durch eingetrübte Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft. Vor allem die Zollpolitik von US-Notenbankchef Donald Trump trübt die Konjunkturaussichten. So hat auch die US-Notenbank Fed ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den USA gesenkt. Die Entscheidung, die Leitzinsen in den USA erneut nicht anzutasten, bewegte die Ölpreise kaum.