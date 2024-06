Die Ölpreise haben am Mittwoch bis zum Mittag moderat zugelegt. Auftrieb kam von der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 85,71 US-Dollar und damit 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 74 Cent auf 81,57 Dollar.