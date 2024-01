Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger zudem auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA richten. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 7,4 Millionen Barrel verzeichnet hat. Im weiteren Tagesverlauf werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Ein Rückgang der Reserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt stützt in der Regel die Ölpreise./jkr/jha/