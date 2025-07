Die Ölpreise erholten sich so teilweise von ihren Vortagsverlusten. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt die Unsicherheit hoch. Trump hat gegenüber seinem Nachbarland Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent erhoben. Zuvor hatte Trump bereits zahlreiche Briefe mit Zollankündigungen an andere Länder öffentlich gemacht. Die Zölle könnten das Wachstum der Weltwirtschaft und so auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.