Die Notierungen konnten sich damit den zweiten Handelstag in Folge stabilisieren, nachdem sie am Dienstag kräftig gefallen waren. Am Markt wurde auf die geopolitischen Risiken im Nahen Osten verwiesen. «Alle Aufmerksamkeit richtet sich weiterhin auf den Nahen Osten, insbesondere darauf, ob es nach dem iranischen Raketenangriff der vergangenen Woche eine militärische Reaktion Israels geben wird», sagte Arne Lohmann Rasmussen, Analyst beim Hedgefonds Global Risk Management.