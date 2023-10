Jüngst aber gab es Anzeichen dafür, dass am Ölmarkt die Auswirkungen des schweren Konflikts zwischen Israel und der Hamas begrenzt bleiben könnten. Die «New York Times» hatte berichtet, dass der Iran laut US-Geheimdienstinformationen von dem Angriff der Hamas auf Israel überrascht wurde. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Sanktionen gegen iranisches Öl verringern und dazu beitragen, dass das Land und seine Verbündeten im Nahen Osten nicht in den Konflikt in den Konflikt hineingezogen werden. Bereits am Dienstag hatte das wichtige Förderland Saudi-Arabien erneut seine Unterstützung für die Bemühungen des Öl-Verbundes OPEC+ um ein Gleichgewicht am Ölmarkt bekräftigt./la/he