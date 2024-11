Am Nachmittag stehen zudem die wöchentlichen Zahlen zu den US-Rohölbeständen der Regierung an. Hier wird ein leichter Anstieg erwartet. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hat in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 0,8 Millionen Barrel verzeichnet./jsl/la/jha/