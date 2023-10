Der schwere Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hatte die Ölpreise am Montag in die Höhe schnellen lassen. Allerdings liegen die Preise immer noch deutlich unter ihren unlängst erreichten Jahreshochs. Die Lage im Nahen Osten blieb auch am Dienstag sehr angespannt. Medienberichte legen eine Verstrickung Irans nahe, was das Land aber strikt von sich wies. Iran gilt als Unterstützer der Hamas.