Gestützt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Die US-Regierung hatte am Mittwoch gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,8 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten hatten nur einen Rückgang um 1,0 Millionen Barrel erwartet./jkr/jsl/jha/