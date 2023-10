Hintergrund der Preisabschläge ist die Überlegung, dass grosse Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed ihre Zinsen zwecks Inflationsbekämpfung entweder weiter anheben oder zumindest lange auf dem aktuell erhöhten Niveau belassen könnten. Der am Freitag veröffentlichte robuste US-Arbeitsmarktbericht für den Monat September bestätigte diese Erwartungen. Dies hat an den Finanzmärkten Konjunktursorgen in den Vordergrund gerückt und die Erdölpreise belastet.