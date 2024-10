Die in den USA in der vergangenen Woche unerwartet deutlich gestiegenen Rohöllagerbestände hatten am Mittwoch die Ölpreise nur vorübergehend belastet. Die Bestände an Rohöl kletterten laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 5,5 Millionen auf 426 Millionen Barrel. Analysten hatten einen deutlich moderateren Anstieg erwartet./jsl/jkr/jha/