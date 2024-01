Die Spannungen im Nahen Osten bleiben ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Als grosse Gefahr gilt eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Iran, nachdem bei einem Drohnenangriff am Wochenende in Jordanien drei US-Soldaten ums Leben gekommen sind. Am Ölmarkt warten die Anleger gespannt auf die Reaktion der USA. Die Regierung in Washington macht von Iran unterstützte Milizen für den Angriff verantwortlich; der Iran weist jede Verantwortung von sich.