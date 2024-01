In den vergangenen Tagen gab es am Ölmarkt teilweise deutliche Kursbewegungen. Am Dienstag waren die Preise für Rohöl aus den USA und aus der Nordsee noch um jeweils mehrere Dollar je Barrel gefallen, während sie am Mittwoch mit einer ähnlich starken Bewegung wieder gestiegen waren. Auch am Donnerstag zeigten sich deutliche Preisschwankungen. Hintergrund ist die Sorge der Anleger vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten, nachdem ein Sprengstoffanschlag im Iran die Spannungen in der ölreichen Region verschärft hatte.