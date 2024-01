In der vergangenen Woche ging es mit den Rohölpreisen etwa fünf Dollar nach oben. Ausschlaggebend sind zunehmende Spannungen im Nahen Osten, in der Region um das Rote Meer. Bereits am Freitag hatten jemenitische Huthi-Rebellen nach eigenen Angaben im Golf von Aden einen britischen Tanker angegriffen. In Jordanien kamen am Wochenende bei einem Drohnen-Angriff drei US-Soldaten ums Leben. Das Risiko einer Ausweitung des Gaza-Kriegs nimmt mit den Geschehnissen zu.