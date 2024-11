Die Ölpreise sind am Montag nach einer Verlängerung der Förderkürzung durch den Ölverbund Opec+ und wegen der Furcht vor einer geopolitischen Eskalation im Nahen Osten gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 74,44 US-Dollar. Das waren 1,34 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember stieg um 1,35 Dollar auf 71,84 Dollar.