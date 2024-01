Die Ölpreise sind am Mittwoch nach einem unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA gestiegen. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 80,12 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 76 Cent auf 75,13 Dollar.

24.01.2024 17:17