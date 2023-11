Die Ölpreise können sich damit den zweiten Handelstag in Folge erholen. In den Wochen davor waren die Preise dagegen überwiegend gefallen. Ausschlaggebend waren vor allem Konjunktursorgen in den grossen Verbraucherländern USA und China sowie in Europa. Zudem waren die Ölreserven in den USA zuletzt unerwartet stark gestiegen, was auf eine zu niedrige Nachfrage schliessen lässt.