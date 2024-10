«Noch halten sich Angebot und Nachfrage am Ölmarkt in etwa die Waage», heisst es in einer Analyse der Dekabank. Eine geplante Erhöhung der Fördermengen durch den Ölverbund Opec+ von über zwei Millionen Barrel täglich würde aber die Zunahme des Ölkonsums im kommenden Jahr übersteigen, was einen Preisrückgang zur Folge hätte./jkr/jsl/mis