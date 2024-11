Gestützt wurden die Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 5,9 Millionen Barrel verzeichnet. Ein Rückgang der Ölvorräte in der grössten Volkswirtschaft der Welt sorgt in der Regel für Aufrieb bei den Ölpreisen.