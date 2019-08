"Once Upon A Time... In Hollywood" aus dem Stand auf Platz Eins

Bereits auf der Piazza Grande am Filmfestival Locarno hat der Film alle Rekorde geschlagen: Um den grossen Publikumsandrang dort zu bewältigen, lief der Film gleichzeitig auf der Piazza und in der Fevi-Halle.

Am Wochenende in den Kinos haben fast 28'700 Filmfans in der Deutschschweiz und über 16'000 in der Romandie den Film gesehen. Ebenfalls in beiden Sprachregionen rutschte "The Lion King" auf den zweiten und "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" auf den dritten Platz.

Dabei verzeichnete "The Lion King" in der Deutschschweiz immer noch über 20'000 Kinoeintritte; mit einem Taucher lag der Film seit Ende Juli an der Spitze.

Im Tessin teilten sich "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "Bohemian Rhapsody" und "The Secret Life of Pets 2" in dieser Reihenfolge die Spitzenplätze.

(SDA)