Beim Ausblick bleibt die Bank sehr vage. Unter anderem bleibe das Thema Nachhaltigkeit einer der wichtigsten Punkte und One Swiss Bank will diesen Bereich schneller und stärker vorantreiben. So soll die Produktpalette für institutionelle und private Anleger erweitert werden. Allgemein soll der aktuelle Wachstums- und Profitabilitätstrend in den kommenden 6 bis 12 Monaten fortgesetzt werden.