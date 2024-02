Der Online-Broker Flatexdegiro will im laufenden Jahr dank besserer Rahmenbedingungen einen Gewinnsprung hinlegen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr dürften Einmalaufwendungen und negativer Bewertungseffekte wegfallen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Frankfurt mit. Der Nettogewinn des Jahres 2024 soll um 25 bis 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 71,9 Millionen Euro zulegen. Vorstandschef Frank Niehage hofft auf weiteres Kundenwachstum und will den Umsatz im laufenden Jahr um 5 bis 15 Prozent steigern.

27.02.2024 18:14