Die Nachfrage wird derzeit durch die schwächelnde Weltwirtschaft belastet. Chinas Wachstum bleibt schon länger hinter den Erwartungen zurück, in den USA mehren sich die Anzeichen für eine Abkühlung der Konjunktur und in der Eurozone will die Erholung nicht in Gang kommen. Eine schwächere Wirtschaft braucht auch weniger Rohöl.