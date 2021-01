"Open Arms" sucht für 265 Bootsmigranten im Mittelmeer einen Hafen

Das spanische Rettungsschiff "Open Arms" hat in zwei Aktionen im Mittelmeer 265 Bootsmigranten aufgenommen und sucht für sie einen sicheren Hafen. Wie eine Sprecherin der gleichnamigen Organisation am Sonntag berichtete, haben die Retter in Italien wegen einer Einlaufgenehmigung angefragt. Zunächst sei keine Antwort gekommen. Die "Open Arms" sei gut 100 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt, erläuterte sie.