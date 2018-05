Oper klagt zurück: Entschädigung von Dirigent Levine verlangt

In der am Freitag beim Obersten Gericht in New York eingereichten Klage führt das Opernhaus sieben Fälle sexuellen Missbrauchs auf, die im Zuge einer internen Untersuchung ans Licht gekommen seien. Laut der AFP vorliegenden Klage wirft die Met dem Künstler vor, von Mitte der 70er Jahre bis 1999 sieben Männer missbraucht oder belästigt zu haben.

Das berühmte Opernhaus fordert mindestens 5,85 Millionen Dollar Entschädigung von dem Dirigenten, weil er nicht die erforderliche Loyalität gezeigt und dem Ruf sowie den Finanzen des Hauses geschadet habe.

Die mutmasslich missbrauchten Männer werden nicht namentlich genannt. In der Klage wird der Fall eines zunächst noch jugendlichen Musikers aufgeführt, den Levine ab 1986 zu gegenseitiger Masturbation gezwungen haben soll. Er soll ihm im Laufe der Jahre rund 50'000 Dollar gezahlt haben. Dargelegt wird auch der Fall eines Opernsängers, den Levine nach einer Aufführung gewaltsam geküsst und gestreichelt haben soll.

Fünf der sieben Fälle waren laut der "New York Times" bislang nicht bekannt. Die Zeitung hatte Anfang Dezember zusammen mit der "New York Post" den Skandal öffentlich gemacht.

Die Met weist in ihrer Klage auch die Vorwürfe von Levine zurück. Dieser hatte nach seinem Rauswurf im März das Opernhaus wegen Vertragsbruchs und Diffamierung verklagt. Levine forderte 5,8 Millionen Dollar Entschädigung. Der Dirigent wies alle Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs zurück und warf der Leitung des Opernhauses vor, die #MeToo-Debatte um sexuelle Gewalt auszunutzen, um sich an ihm zu rächen.

(SDA)