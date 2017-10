Operativer Gewinn bei Airbus sinkt leicht - Neue Probleme in USA

Mit einem bereinigten Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 697 Millionen Euro traf der französisch-deutsche Konzern aber die Erwartungen von Analysten.

Grund für den Rückgang sind Verzögerungen bei der Auslieferung von Flugzeugen. Der Umsatz stieg um zwei Prozent auf 14,2 Milliarden Euro, wie Airbus am Dienstag mitteilte. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Unterdessen droht Airbus neuer Ärger in den USA. In internen Untersuchungen seien "Unregelmässigkeiten" bei Meldungen an die US-Behörden zum amerikanischen Regelwerk über den Waffenhandel (ITAR) aufgefallen, erklärte der Konzern.

Dabei geht es offenbar um politischen Einfluss, Gebühren und Provisionen. Airbus wird seit Monaten von einer Korruptionsaffäre erschüttert, in der bisher vor allem in Grossbritannien und Frankreich ermittelt wird.

(SDA)