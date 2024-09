So stieg der Umsatz per Ende August um 7 Prozent auf 13,3 Milliarden US-Dollar (knapp 12 Mrd Euro). Der Cloud-Umsatz legte dabei um gut ein Fünftel auf 5,6 Milliarden Dollar zu. Innerhalb der Sparte wuchs das Geschäft mit Rechenleistung im Netz (IaaS - Infrastructure as a Service) mit einem Plus von 46 Prozent überdurchschnittlich.