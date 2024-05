Das Hotelgeschäft von Orascom DH in Ägypten wurde im ersten Quartal vom anhaltenden Konflikt in Gaza beeinträchtigt. So ging die Belegung der Hotelzimmer an der «Flagship-Destination» El Gouna um fast 10 Prozent zurück. Mit Blick nach vorne zeigt sich das Unternehmen aber zuversichtlich.