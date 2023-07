Zunächst wird Orell Füssli im September 2023 das Geschäft im Einkaufszentrum Sonnenhof in Rapperswil übernehmen. Ab Oktober 2023 folge dann die Übertragung der Geschäftsführung in Wädenswil und ab Januar 2024 schliesslich diejenige des Buchgeschäfts in Ebikon. Alle bisherigen Mitarbeitenden sollen weiterbeschäftigt werden.