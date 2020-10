Organisationen und Business jetzt stärken

Die Büromitarbeitenden sind bereit für diese neue Art des Arbeitens, wollen aber die freie Wahl erhalten. «Sie schätzen die physische Zusammenarbeit», sagt Niema Nazemi, Head of Collaboration von Cisco Schweiz, «wollen aber auch die nötige Flexibilität, um im Krisenfall erneut vom Home Office aus die Dinge in Gang zu halten.»

Die neue Studie «Workforce of the Future» von Cisco bestätigt es: 87 Prozent der Mitarbeitenden in der Schweiz wollen demnach sowohl im Büro wie auch im Home Office arbeiten und ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Sie möchten an vielen positiven Aspekten festhalten, die sich aus der neuen Arbeitsweise durch Corona ergeben haben. Die grössten Vorteile sehen sie in der Arbeit in verteilten Teams (65%), höherer Autonomie (64%) sowie in schnelleren Entscheidungen (62%). Wenn sie für einen Tag CEO wären, hätten wirkungsvolle Kommunikation und Zusammenarbeit und die Technologie, die es hierfür auch im Homeoffice braucht, höchste Priorität für Schweizer Büroarbeiterinnen und –arbeiter.