Gleichzeitig tritt der neue Finanzchef Sacha Gerber seine neue Rolle nun bereits frühzeitig an, nämlich schon am kommenden Montag, 11. November. Gerber trat am 1. November ins Unternehmen ein. Geplant war aber gewesen, dass er die Leitung der Finanzabteilung erst ab dem 1. Januar 2025 übernimmt.