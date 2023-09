Der Nahrungsmittelhersteller Orior sieht sich bezüglich seiner «Strategie 2025» auf Zielkurs. In allen gesetzten Zielen hätten wichtige und gute Fortschritte erzielt werden können, teilte das Unternehmen am Dienstag im Anschluss an einen Investorentag in Frankfurt am Main mit.

19.09.2023 18:57