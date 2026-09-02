Die vor der Übernahme stehende Commerzbank sucht das Einvernehmen mit ihrer Grossaktionärin Unicredit . «Die Ergebnisse sind, wie sie sind. Jetzt gilt es, die richtige Strategie nach vorn zu wählen und aufzupassen, dass keine Wertvernichtung stattfindet», sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp beim «Handelsblatt-Bankengipfel» in Frankfurt. «Es gibt Gespräche, das ist im Interesse beider Parteien. Wir sollten es jetzt tunlichst nicht vermasseln.»