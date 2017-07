Oscar-Preisträger Martin Landau mit 89 Jahren gestorben

Wie Landaus Agent mitteilte, starb der Schauspieler bereits am Samstag.

Der Charakterdarsteller mit markanten Gesichtszügen begann in den 50er Jahren zunächst eine Broadway-Karriere, sein Filmdebüt gab er 1959 in Alfred Hitchcocks "Der unsichtbare Dritte". Woody Allen holte ihn für "Crimes and Misdemeanors" vor die Kamera. Er spielte zudem in TV-Serien wie "Kobra, übernehmen Sie" und "Solo für O.N.C.E.L." mit.

Er erhielt mehrere Emmy-, Golden Globe- und Oscar-Nominierungen. 1994 schliesslich wurde er mit dem Oscar für seine Rolle in dem Film "Ed Wood" ausgezeichnet.

(SDA)