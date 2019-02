Oscar-Show mit Auftritt von Band Queen gestartet

So schallte es unter anderem "We Will Rock You" und "We Are The Champions" in den Saal. Hinter den Musikern war Bandgründer Freddie Mercury auf einer grossen Leinwand eingeblendet. Den Part des 1991 verstorbenen Mercury übernahm der US-Sänger Adam Lambert. Er geht bereits seit 2012 zusammen mit zwei der ursprünglichen Band-Mitglieder auf Tour.

Anlass des Queen-Auftritts war der Film "Bohemian Rhapsody", der von den frühen Jahren der Band und dem Leben des an den Folgen von Aids gestorbenen Mercury handelt. Der Film ist für fünf Oscars nominiert, darunter in der Königskategorie des besten Films. Der US-Schauspieler Rami Malek, der Mercury verkörpert, ist für die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller im Rennen.

Von der Zahl der Nominierungen her sind aber das autobiografisch geprägte Werk "Roma" des Mexikaners Alfonso Cuarón und der am englischen Königshof des 18. Jahrhunderts angesiedelte Film "The Favourite" des Griechen Yorgos Lanthimos die grössten Oscars-Favoriten. Sie schafften es in die Endauswahl für jeweils zehn Preise, darunter ebenfalls für den Film des Jahres.

Zu den Oscar-Favoriten zählen ferner mit jeweils acht Nominierungen der Musikfilm "A Star Is Born" und "Vice" über den früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Der Kassenschlager "Black Panther" über einen schwarzen Superhelden ist für sieben Preise nominiert.

Bei der diesjährigen Oscar-Show gibt es im Übrigen erstmals seit drei Jahrzehnten keinen Moderator. Ursprünglich war der US-Komiker Kevin Hart vorgesehen, doch dieser hatte verzichtet, nachdem Streit um in früheren Jahren von ihm gerissene homophobe Witze ausgebrochen war. Da auf die Schnelle kein neuer Moderator gefunden werden konnte, führen abwechselnd verschiedene Stars durch die Gala.

Die US-Amerikanerin Regina King ist bei den 91. Oscars gleich zu Beginn als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet worden. Die 48-jährige Afro-Amerikanerin gewann die begehrte Trophäe für ihre Rolle in dem Drama "If Beale Street Could Talk" von Barry Jenkins. Darin spielt sie eine Mutter, die ihre schwangere Tochter mit aller Entschlossenheit unterstützt, und alles dafür tut, deren unschuldig im Gefängnis sitzenden Verlobten wieder frei zu bekommen. Es ist der erste Oscar für King.

(SDA)