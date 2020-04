Angehörige meldeten die beiden am Montag bei der Polizei als vermisst, wie diese am Dienstagmorgen mitteilte. Eine Helikopter der Rettungsflugwacht ortete die Toten am Montagnachmittag. Anschliessend wurden die Leichen geborgen. Die kantonale Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Das Paar stellte sein Auto am Sonntag bei der Talstation der Tschinglen- Luftseilbahn in Elm ab. Es stieg via Tschinglen-Alp zum Firstboden auf.

(SDA)