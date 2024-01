Irans Kapazitäten der Luftverteidigung seien nach dem Vorfall in Frage gestellt, so Hamidreza Azizi, Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). «In Anbetracht möglicher langfristiger Auswirkungen auf die Abschreckung und Sicherheit Irans war der Angriff auf Pakistan wahrscheinlich einer der grössten strategischen Fehler in der Geschichte der Islamischen Republik.»