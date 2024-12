Es war Trumps erste Ansprache dieser Art seit seinem Wahlsieg Anfang November und erinnerte im Stil an seine Kundgebungen der Monate davor - war aber optisch noch etwas spektakulärer: untermalt von Pyrotechnik und einer grossen, leuchtenden «47». Der 47. Präsident der Vereinigten Staaten wird am 20. Januar in Washington vereidigt.