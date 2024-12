Bestimmungen in allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen sollen nach dem Willen des Parlaments künftig Vorrang haben vor kantonalen Mindestlöhnen. Trotz heftiger Kritik in der Vernehmlassung und gegen seinen Willen hat der Bundesrat am Freitag einen entsprechenden Gesetzesentwurf verabschiedet.