Gemäss dem Beschluss des Ständerats soll das Arbeitslosenversicherungsgesetz so angepasst werden, dass Arbeitnehmende, die mindestens seit sechs Monaten in einem durchgehenden Arbeitsverhältnis in der Temporärbranche beschäftigt sind, nicht weiterhin von der Schlechtwetterentschädigung ausgeschlossen werden. Der Nationalrat stimmte für einen Schutz aller Temporärangestellten.