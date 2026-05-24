«In guten Zeiten rechnen wir mit Schwierigkeiten bei 5 bis 10 Prozent der Firmen, in schlechten bei 10 bis 20», sagt Meister. Diese Risiken seien in der Gesamtrendite berücksichtigt. «Da die meisten Investments gut bis sehr gut laufen, konnten wir für unsere Kunden stets hohe Renditen erwirtschaften.»