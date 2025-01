Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich 2024 auf 22 Milliarden US-Dollar - nach 18 Milliarden im Vorjahr, wie der Zuger Asset Manager am Dienstagabend mitteilte. Damit lagen die Neugelder in etwa in der Mitte der Unternehmensprognose von 20 bis 25 Milliarden Dollar.