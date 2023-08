Für Sonntag sagte der Wetterdienst heftige Regenfälle im Süden der US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada sowie in Teilen Arizonas voraus. "Hilary" werde Niederschlagsmengen bringen, die an einigen Orten die durchschnittlichen Jahresmengen übersteigen. Zusätzlich müsse am Sonntag in Teilen Südkaliforniens mit tropischen Sturmbedingungen gerechnet werden. "Hilary" war ausserdem schneller unterwegs als zunächst vorhergesagt und sollte nun im Laufe des Sonntags (Ortszeit) als tropischer Sturm in den USA ankommen.