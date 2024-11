Die Bezugsfrist beginnt am Freitag, den 29. November, und endet am 9. Dezember 2024, wie Peach Property schreibt. Die Bezugsrechte könnten vom 29. November bis am 5. Dezember an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Ausgabe und erster Handelstag der neuen Aktien sei dann der 12. Dezember.